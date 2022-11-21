Татарстан оказался на 37 месте среди регионов России по неравенству зарплат

В среднем же татарстанцы получают от 24 до 50 тысяч рублей в месяц. Фото: Олег ЗОЛОТО

Татарстан оказался на 37 месте среди регионов России по неравенству заработной платы. Согласно данным за период с сентября 2021 года по август 2022 года, доля местных, которые зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц, составляет 4,2%. В то время число людей с ежемесячным доходом менее 20 тысяч рублей - 16,3%.

В среднем же татарстанцы получают от 24 до 50 тысяч рублей в месяц, сообщает «РИА Новости».

Всего же 9,9% россиян зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Лидерами по этому показателю являются Чукотка, Ямало-Ненцкий и Ненецкий автономные округа, Магаданская область и Москва,

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