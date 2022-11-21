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НовостиОбщество21 ноября 2022 6:01

В Казани продают недостроенное здание, в котором должна была открыться частная школа

За долгострой в ЖК «Брайт Парк» владелец хочет 100 миллионов рублей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Площадь объекта составляет порядка 30,5 тысячи квадратных метров.

Площадь объекта составляет порядка 30,5 тысячи квадратных метров.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Приволжском районе Казани продают недостроенное здание, в котором ранее планировалось открыть частную школу. За объект площадью порядка 30,5 тысячи квадратных метров владелец хочет 100 миллионов рублей, говорится на одном из бесплатных сайтов объявлений.

Здание находится на территории строящегося жилого комплекса «Брайт Парк». По мнению продавца, долгострой можно превратить в гостиницу или спортивный центр, равно как и использовать под любой другой бизнес.

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