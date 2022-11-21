В Нижнекамске «КАМАЗ» обыграл «Кубань» со счетом 2:1

Сейчас «КАМАЗ» с 30 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице. Фото: ФК «КАМАЗ»

В воскресенье, 20 ноября, набережночелнинский футбольный клуб «КАМАЗ» обыграл «Кубань» в рамках 19-го тура Первой лиги. Игра в Нижнекамске и закончалась со счетом 2:1.

В первом тайме счет открыл краснодарский полузащитник Даниил Родин. Во втором тайме два гола «КАМАЗу» принесли защитник Валентин Пальцев и нападающий Даниил Шамкин.

На данный момент «КАМАЗ» с 30 баллами занимает седьмое место в турнирной таблице. «Кубань» же расположилась на 17-й строчке с 16 баллами.

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