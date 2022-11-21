В Нижнекамске установили гигантскую желтую новогоднюю елку

Нижнекамцы обрадовались появлению новогоднего украшения города, но нашлись и те, кто не оценил такое креативное решение по выбору цвета елки. Фото: Виктория МИНАЕВА

Татарстан продолжает готовится к грядущему Новому году. Так, например, в Нижнекамске установили елку необычного цвета. Гигантское желтое дерево появилось в парке «Семья», сообщают местные жители.

Отметим, что не все горожане оценили оригинальную елку. Нашлись те, кто сравнил ее с кукурузой.

- Это не елка, похожа на гигантскую кукурузу, - написала один из интернет-пользовательниц (орфография и пунктуация автора сохранены - Ред.).

Те же, кому новогодняя красавица пришлась по душе, хотели бы, чтобы ее видели все въезжающие в Нижнекамск люди.

- Жаль, что ее видно только в парке и в telegram, а не на Вахитовском пространстве, где раньше каждый въезжающий мог видеть приближение праздника и сам ежедневный праздничный вайб от начала зимы, - замечают они.

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