Александр Бурмистров может покинуть казанский «Ак Барс» из-за конфликта со Знарком

Спортсмен является воспитанником «барсов». Фото: ak-bars.ru

Как стало известно «КП-Казань», нападающий хоккейной команды «Ак Барс» Александр Бурмистров в ближайшее время может перейти в один из клубов Западной конференции. Не исключено, что это будет сделано в ходе обмена.

Основной причиной возможного ухода спортсмена называют его конфликт с главным тренером «барсов» Олегом Знарком, который случился после домашнего проигрыша «Авангарду» 13 ноября. Как сообщили в руководстве «Ак Барса», Бурмистров уже вернулся в Казань с выездной серии и временно будет заниматься по индивидуальной программе.

При этом все еще не исключено, что конфликт удастся разрешить и воспитанник «барсов» продолжит карьеру в родном клубе.

В нынешнем сезоне на счету Бурмистрова 26 матчей и 3 (1+2) очка при показателе полезности -3.

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