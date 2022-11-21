В Азнакаевском районе произошло массовое ДТП, в котором пострадали двое детей

По факту аварии организована прокурорская проверка. Фото: ОГИБДД ОМВД России по Азнакаевскому району

Около 13:40 в воскресенье, 20 ноября, на автодороге Азнакаево—Тумутук—Кук-Тяка в Азнакаевском районе произошло массовое ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus не выбрал безопасную дистанцию, в результате чего врезался в кроссовер Toyota Rav4, который от удара выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Грантой».

В результате аварии пострадали три пассажира отечественной легковушки, среди которых было двое детей в возрасте девяти и 13 лет. С места произошедшего все они были госпитализированы.

- Городской прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности дорожного движения. Обстоятельства случившегося выясняются, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

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