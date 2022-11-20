Юрий Уткульбаев заявил, что горд побывать главным тренером казанского «Рубина»

Юрий Уткульбаев исполняет обязанности главного тренера после ухода с этого поста Леонида Слуцкого. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

Исполняющий обязанности главного тренера «Рубина» Юрий Уткульбаев прокомментировал победу казанской команды над «Уфой» со счетом 2:1. Он подвел итоги матча на пресс-конференции.

Уткульбаев заявил, что горд побывать главным тренером «Рубина», хоть и на 1-2 игры. Он также подчеркнул, что сделает все, чтобы сборная продолжила и дальше побеждать, сообщает пресс-служба ФК «Рубин».

Напомним, Юрий Уткульбаев был назначен исполняющим обязанности главного тренера после ухода с этого поста Леонида Слуцкого.

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