Гидрометцентр Татарстана предупредил о тумане ночью и утром 21 ноября

Пешеходам необходимо иметь на себе светоотражающие элементы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В понедельник, 21 ноября, ночью и утром на территории республики ожидается туман. Об ухудшении погодных условий сообщил Гидрометцентр Татарстана.

МЧС региона советует водителям строго соблюдать правила дорожного движения, ездить на зимних шинах, воздержаться от опасных маневров, в особенности с выездом на встречную полосу. В условиях плохой видимости необходимо включить габаритные огни, фары ближнего света и противотуманные фары. Пешеходам, в свою очередь, посоветовали иметь на себе светоотражающие элементы, чтобы стать заметнее на улице.

Напомним, ранее синоптики сообщили о серьезном похолодании ночью 20 ноября до -18 градусов.

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