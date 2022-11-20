Казанский «Рубин» победил «Уфу» в первом матче после ухода Слуцкого

Два победных гола забил нападающий Виталий Лисакович. Фото: пресс-служба ФК «Рубин»

В воскресенье, 20 ноября, в столице Башкирии прошел матч 19-го тура чемпионата Первой лиги. Футбольный клуб «Рубин» из Казани одержал победу над «Уфой» со счетом 2:1.

Два победных гола в игре забил нападающий Виталий Лисакович. В настоящий момент «Рубин» располагается на третьей строчке турнирной таблицы Первой лиги с 34 очками.

Напомним, этот матч стал первым для казанской сборной после ухода с поста главного тренера Леонида Слуцкого. Теперь обязанности главного тренера «Рубина» исполняет Юрий Уткульбаев.

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