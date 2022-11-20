В Татарстане ежемесячную выплату молодым физкультурникам увеличили более чем в два раза

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане ежемесячную выплату молодым специалистам физкультурных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва республики увеличили более чем в два раза. Постановление об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин.

Так, размер надбавки вырос с 1,1 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

Напомним, ранее ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате молодых педагогов также увеличили вдвое.

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