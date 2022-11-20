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НовостиОбщество20 ноября 2022 9:21

В Татарстане за сутки выявили 96 новых случаев заражения коронавирусом

При этом 97 человек выздоровели
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
За минувшие сутки госпитализировали 24 татарстанца.

За минувшие сутки госпитализировали 24 татарстанца.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За сутки в республике было выявлено 96 новых случаев COVID-19. При этом госпитализировали 24 заболевших, а вылечились 97 человек. Такие цифры в воскресенье, 20 ноября, передает федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

С начала пандемии коронавирусом в республике заболели 189 722 человека, 186 787 из которых выздоровели, а 2 006 - скончались. Коллективный иммунитет татарстанцев к COVID-19 не изменился и также составляет 3,9%.

Напомним, ранее Минздрав Татарстана назвал ситуацию с COVID-19 в регионе стабильной и относительное спокойной.

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