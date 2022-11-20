Гидрометцентр Татарстана сообщил о похолодании ночью до -18 градусов

Погода будет облачной с прояснениями. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Татарстане ночью 20 ноября похолодает до -18 градусов. Об этом сообщил республиканский Гидрометцентр. В воскресенье синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Днем выпадет немного снега, температура будет составлять от -3 до -6 градусов. В ночные часы температура составит от -8 до -13 градусов, при прояснениях - до 18 градусов мороза, без значительных осадков. На дорогах гололед и снежные заносы.

В понедельник, 21 ноября, будет также облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Температура днем будет составлять от -2 до -7 градусов. Ночью может похолодать до -13 градусов. На дорогах сохранится гололед.

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