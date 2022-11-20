22 ноября в домах Приволжского района Казани почти на сутки отключат воду

Воду отключат в домах по улицам Комиссара Габишева, Кул Гали и Салиха Батыева. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В домах Приволжского района Казани почти на день отключат воду. Здесь будут проводиться работы по подключению водопроводов, сообщает МУП «Водоканал» города.

Ограничения продлятся с 9.00 22 ноября до 6.00 23 ноября по адресам: улица Комиссара Габишева, 36, 36а, 36в; улица Кул Гали, 27, 29; улица Салиха Батыева, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21.

Жители этих домов могут оставить заявку на подвоз автоцистерн с водой по телефону: 8 (843) 231-62-60.

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