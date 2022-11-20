Мэр Набережных Челнов встретился с плотником, который восстанавливал дома в ДНР

Наиль Магдеев подарил мужчине набор инструментов. Фото: пресс-служба Мэра Набережных Челнов

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с плотником, который восстанавливал разрушенные дома в ДНР, сообщает пресс-служба градоначальника.

Профессиональный плотник и строитель Ильдар Гайсин в свой отпуск отправился в ДНР, чтобы помочь местному населению. За 20 дней житель Набережных Челнов отремонтировал более 20 домов.

- Горжусь, что в Набережных Челнах есть люди, неравнодушные к чужой беде, которые откликаются не красивыми словами, а реальными делами, - подчеркнул Наиль Магдеев.

Встреча прошла в детсаду, где Ильдар Гайсин по вечерам работает сторожем. Наиль Магдеев поблагодарил мужчину и подарил ему набор инструментов.

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