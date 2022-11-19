Прокуратура проводит проверку из-за отравления людей угарным газом в Азнакаево

На место происшествия была вызвана "скорая помощь". Фото: Олег УКЛАДОВ

В эту субботу, 19 ноября, в 12.40 в Азнакаево в квартире дома на улице Булгар плохо себя почувствовали 38-летняя женщина и ее 19-летняя дочь. Прибывшие медики «скорой помощи» осмотрели их. Так, дочку после этого отпустили, а вот ее родительницу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Все они получили отравление угарным газом. По данному факту начата прокурорская проверка.

- Совместно со специалистами профильных ведомств будут установлены причины и обстоятельства случившегося, также будет проверено соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования. По результатам этих действий решиться вопрос о мерах прокурорского реагирования, - сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

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