В Казани чак-чак приготовить дома будет в 1,4 раза дешевле, чем купить его в магазине

Килограмм чак-чака в магазине в среднем стоит 443 рубля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителям столицы Татарстана не обязательно переплачивать за свою любовь к татарской национальной сладости - чак-чаку. Как оказалось, в городе его приготовить дома будет в 14, раза дешевле, нежели купить в магазине.

Так, себестоимость чак-чака по классическому рецепту нашесть порций составит в среднем от 260 до 324 рублей. Когда как за один килограмм в магазине придется выложить порядка 443 рублей, подсчитали специалисты СберМаркета.

За основу своего исследования они взяли стоимость отдельных ингредиентов для указанного количества порций: 200 граммов сахара, 4 яйца, 400 граммов пшеничной муки, пол чайной ложки соды, 3 грамма соли, литр растительного масла и 300 граммов меда.

Кстати, отмечается, что готовый чак-чак в магазинах жители Татарстана покупают в 6 раз чаще, чем в среднем по России. А сезон домашней выпечки при этом в республике длится с октября по март.

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