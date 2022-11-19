В казанской гостинице «Семья вместе» прошел День оказания бесплатной юридической помощи

Фото: предоставлено пресс-службой

В бесплатной семейной гостинице «Семья вместе» в Казани состоялся День оказания бесплатной юридической помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

Мероприятие было организовано министерством юстиции Татарстана совместно с ГКУ «Государственное юридическое бюро Республики Татарстан».

Оказывали бесплатную правовую помощь представители профильных министерств республики, федеральных органов, представитель аппарата уполномоченного по делам ребенка в Татарстане и адвокат. Родителей, чьи дети проходят лечение ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ», проконсультировали по вопросам в области здравоохранения, жилищного, образовательного законодательства, трудового права и социального обеспечения. Всего в ходе мероприятия за квалифицированной правовой помощью обратилось 42 семьи по 57 вопросам.

Для самых меленьких во время проведения консультаций волонтеры от министерства молодежи Татарстана провели анимационную программу.

Фото: предоставлено пресс-службой

Бесплатная семейная гостиница «Семья вместе» благодарит министерство юстиции республики и всех участников мероприятия за совместно проделанную работу!