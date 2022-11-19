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НовостиОбщество19 ноября 2022 12:00

На новогоднюю елку в Казанском Кремле пригласят детей участников спецоперации

Такое поручение дал глава Татарстана Рустам Минниханов
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ребят также пригласят и на республиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арене».

Ребят также пригласят и на республиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арене».

Фото: Наиля ГАЛИМОВА

В эту субботу, 19 ноября, на республиканском совещании глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что во время предстоящих новогодних праздников в центре внимания городских и районных администраций также должны оказаться дети из семей мобилизованных и добровольцев, проходящих службу в зоне проведения спецоперации.

- Принято решение пригласить этих детей: учащихся 5-11 классов - на республиканскую новогоднюю елку в «Татнефть Арене», учеников 1-4 классов - на новогодние представления в Казанском Кремле, - сказал Рустам Минниханов.

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