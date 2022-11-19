В Казани на 7 дней частично перекроют улицу Декабристов

Ограничение введут с 22 ноября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ровно на 7 дней – с 22 по 28 ноября, в столице Татарстана перекроют движение транспорта по улице Декабристов. Произойдет это на участке между домами №180 по улице Декабристов и №8 на улице Королева.

Как отметали в комитете внешнего благоустройства Исполкома города, данные неудобства для автомобилистов связаны с проведением на указанном участке работ по обустройству сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации.

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