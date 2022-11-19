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НовостиОбщество19 ноября 2022 10:43

В Казани схему движения по Горьковскому шоссе поменяют до апреля 2023 года

Это коснется только определенного участка проезжей части
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Автомобилистам предоставят объездные пути.

Автомобилистам предоставят объездные пути.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Уже со следующего понедельника, 21 ноября, в Казани поменяется схема движения транспорта по Горьковскому шоссе на участке около перекрестка с улицей Евгения Шварца. Как объяснили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города, это придется сделать из-за работ по выносу инженерных сетей из зоны реконструкции самого Горьковского шоссе.

Так, на обозначенном участке будет закрыт прямой проезд по обеим направлениям в сторону улицы Залесная и в сторону озера Лебяжье. При этом для автомобилистов откроют объездные дороги по три полосы в каждом направлении. Отметим, что измененная схема движения будет действовать до 14 апреля 2023 года.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

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