В Казани схему движения по Горьковскому шоссе поменяют до апреля 2023 года

Автомобилистам предоставят объездные пути. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Уже со следующего понедельника, 21 ноября, в Казани поменяется схема движения транспорта по Горьковскому шоссе на участке около перекрестка с улицей Евгения Шварца. Как объяснили в комитете внешнего благоустройства Исполкома города, это придется сделать из-за работ по выносу инженерных сетей из зоны реконструкции самого Горьковского шоссе.

Так, на обозначенном участке будет закрыт прямой проезд по обеим направлениям в сторону улицы Залесная и в сторону озера Лебяжье. При этом для автомобилистов откроют объездные дороги по три полосы в каждом направлении. Отметим, что измененная схема движения будет действовать до 14 апреля 2023 года.

Фото: скриншот

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