В Татарстане разрешили создавать на территории садоводств новые населенные пункты

На данный момент в Татарстане существует 1 383 садовых некоммерческих товариществ. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Законопроект о внесении изменения в закон Татарстана о регулировании отдельных вопросов ведения гражданами садоводства и огородничества в первом и первом чтении приняли депутаты Госсовета республики.

Нововведения на основе федерального законодательства разрешают присоединять те же дачные поселки к определенным населенным пунктам или вовсе создавать новые в рамках территории садоводства.

Для этого членам СНТ нужно провести собрание и проголосовать за то или иное решение. При этом это можно сделать как в очной, так и в заочной форме. В последнем варианте есть возможность использования портала Госуслуг.

Отметим, что на данный момент в Татарстане существует 1 383 садовых некоммерческих товариществ (СНТ). И около 90% из них находятся в пригородах Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

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