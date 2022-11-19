На трассе Казань-Оренбург грузовик опрокинулся в кювет, один человек погиб

Многотонная машина вылетела с дороги. Фото: ГИБДД Татарстана

В эту субботу, 19 ноября, на 392 километре дороги Казань-Оренбург водитель грузовика «Даф», по предварительной информации, превысил скорость, из-за чего многотонная машины вылетела с дороги и опрокинулась в кювет.

- В результате ДТП водитель автомобиля «Даф» от полученных травм скончался на месте, -сообщает ГИБДД Татарстана.

Сотрудники ведомства продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшей аварии.

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