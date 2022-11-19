Госсовет Татарстана выступает с запретом заочных разводов

Татарстанские парламентарии решили вынести данную инициативу на федеральный уровень. Фото: Алина НИЗАМОВА

По заявлениям председателя комитета по социальной политике Госсовета Татарстана Светланы Захаровой, нужно на законодательном уровне закрепить участи медиаторов и психологов в бракоразводный процесс граждан. Также, по ее словам, нужно еще официально запретить так называемые заочные разводы. Этот способ татарстанцы стали чаще выбирать с начала пандемии, чтобы никуда не ходить просто подают дистанционно документы и все, развод.

В этих случаях больше всего страдают именно маленькие дети, которым подается неправильная модель семьи. Так что какую ячейку общества они потом создадут это тот еще вопрос. Светлана Захарова считает, что заочные разводы нужно запретить на федеральном уровне. Об этом депутат рассказала в интервью Татарстан24.

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