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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 7:41

В Татарстане грузовик на скорости протаранил три машины, один человек погиб

Многотонная машина неожиданно выехала на встречную полосу движения
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Грузовик буквально перемолол собой одну из легковушек. Фото: ГИБДД Татарстана

Грузовик буквально перемолол собой одну из легковушек. Фото: ГИБДД Татарстана

Вечером 18 ноября в Новошешминском районе произошла смертельная авария. Там на 23 километре дороги Новошешминск-Нижнекамск водитель грузовика «Форд», по предварительным данным, неожиданно выехал на встречную полосу движения и протаранил сразу три легковых автомобиля – «Опель», «Форд» и «Фольксваген».

- В результате столкновения с грузовиком водитель «Фольксвагена» скончался на месте, водитель «Форда» получил травмы, - сообщает ГИБДД Татарстана.

Госавтоинспекторы продолжают выяснять все обстоятельства этого смертельного ДТП.

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