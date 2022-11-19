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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 6:18

Жителя Чувашии, который из ревности насмерть забил любовницу электрическим удлинителем, приговорили к 7 годам колонии

Женщина пыталась сбежать от него, но безуспешно
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Этот срок мужчина должен будет провести в исправительном учреждении строгого режима.

Этот срок мужчина должен будет провести в исправительном учреждении строгого режима.

Фото: Олег ЛУГОВОЙ

56-летнего жителя деревни Нижнее Тимерчеево Комсомольского района суд признал виновным в умышленное причинении тяжкого вреда здоровью, который привел к смерти потерпевшей. Его причастность к этому была доказана совокупностью всех собранных доказательств, в том числе его собственными признательными показаниями, сообщает следственный комитет Чувашии.

- Мужчину приговорили к 7 годам колонии строгого режима. Данное решение суда пока не вступило в законную силу, - отметили в ведомстве.

Было установлено, что днем в своей деревне подсудимый приехал в дом к своей любовнице. Но вместо очередного интима женщину ожидал нешуточный скандал, который мужчина затеял на почве ревности. Он начал избивать любовницу, в том числе и электрическим удлинителем. Наносил удары по голове. Спасаясь, женщины выбежала из дома, но мужчина настиг ее тут же во дворе и продолжил расправу. С многочисленными травмами женщина была госпитализирована. Несмотря на все усилия врачей, она скончалась в больнице через два дня после произошедшего.

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