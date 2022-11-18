Госсовет Чувашии в первом чтении принял бюджет республики на 2023 год с дефицитом

Прогнозируется, что доходы регионального бюджета составят 80,2 миллиарда рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Чувашии в первом чтении приняли бюджет республики на 2023 год. Законопроект обсудили в рамках заседания депутаты Госсовета региона.

По словам главы Минфина Чувашии Михаила Ноздрякова, ожидается, что доходы местной казны на 2023 год составят 80,2 миллиарда рублей, а расходы - 83 миллиарда рублей. То есть дефицит бюджета будет равен почти 3 миллиардам рублей.

В ходе обсуждений большинство депутатов поддержали законопроект бюджета. Второе его чтение запланировано на 29 ноября.

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