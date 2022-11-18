Дети мобилизованных казанцев бесплатно посетят II этап соревнований «Игры дружбы»

II этап соревнований по плаванию пройдет с 20 по 25 ноября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани с 20 по 25 ноября пройдет II этап международных соревнований по плаванию «Игры дружбы». Дети мобилизованных и их сопровождающие могут бесплатно побывать на турнире. При себе нужно иметь карту «Батыр», сообщает городской Комитет физической культуры и спорта.

Открытие турнира состоится 20 ноября в 17.30 во Дворце водных видов спорта. Утренние заплывы будут начинаться в 9.00, а вечерние - в 18.00. В пятницу, 25 ноября, финальный заплыв пройдет в 17.00. Полную программу мероприятия можно найти на сайте «Игр дружбы».

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