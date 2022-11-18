В Казани задержали основателя частной школы New School, ученики которой не смогли получить аттестаты

Следствие попросило суд отправить подозреваемого в камеру СИЗО. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

На днях в Казани был задержан основатель частной школы New School, которая целый год работала без лицензии и из-за чего ее ученики не смогли получить аттестаты. Хотя родителя платили за их обучение по 36 тысяч рублей.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «осуществление предпринимательской деятельности без лицензии» и «мошенничество». Следствие обратилось с ходатайством в Вахитовский районный суд Казани о назначении основателю New School меры пресечения в виде заключения под стражу, так как он может сбежать или повлиять на свидетелей.

Но суд в итоге постановил отправить мужчину под арест, но только под домашний. Расследование уголовного дела продолжается.

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