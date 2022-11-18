В Набережных Челнах мужчина хотел взыскать 1,3 миллиона за плохие условия в изоляторе

Мужчина находился во временном изоляторе с марта по май 2022 года. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Набережных Челнах мужчина хотел взыскать с городского УМВД 1,3 миллиона рублей за нарушение условий содержания во временном изоляторе. Как сообщает пресс-служба городского суда, он находился там с марта по май 2022 года.

Мужчина заявил, что стены в камерах расписаны воровской атрибутикой, краска на них облуплена, местами есть плесень, санузел не отвечает требованиям гигиены, а окна не соответствуют евростандартам. Его также не устроил рацион в изоляторе, так как мужчине из-за хронического заболевания противопоказано принимать в пищу жирное, жареное и мясное. Истец хотел получить 300 тысяч рублей за причиненные нравственные страдания и 1 миллион рублей за моральный вред.

Суд установил, что санузел в камере действительно не отвечал условиям приватности и полной изоляции от жилой зоны в камере. Иные доводы мужчины не подтвердились. По итогу суд частично удовлетворил иск и постановил взыскать в пользу заявителя 10 тысяч рублей. Данное решение в законную силу пока не вступило.

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