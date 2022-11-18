В Козьмодемьянске установили мемориальную доску участнику спецоперации Алексею Ворсюченко

За отвагу и героизм Алексей Ворсюченко был награжден посмертным орденом Мужества. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В марийском Козьмодемьянске 18 ноября на здании школы №1 установили мемориальную доску участнику спецоперации на Украине Алексею Ворсюченко. На ее открытии присутствовали родные и близкие, педагоги, ученики и его одноклассники, а также мэр города Михаил Козлов. Они возложили цветы к памятнику.

Отметим, сам военнослужащий закончил эту школу в 2004 году. Затем он проходил службу в Вооруженных Силах России. За отвагу и героизм был награжден посмертно орденом Мужества.

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