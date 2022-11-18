Психологи начали оказывать помощь семьям мобилизованных в районах Татарстана

Выезды психологов уже прошли в Сабинском, Лаишевском и Алексеевском районах. Фото: Иван МАКЕЕВ

Психологи начали выезжать в районы республики для оказания помощи родственникам мобилизованных.

Так, по словам зам главы Министерства по делам молодежи Татарстана Аллы Кондратьевой, такие выезды уже прошли в Сабинском, Лаишевском и Алексеевском районах. В том числе групповые занятия проводят в Альметьевске, Набережных Челнах на базе центров психолого-педагогической помощи.

Отметим, что в Татарстане семьи военнослужащих могут также обратиться за помощью к психологам по номерам телефона доверия для детей - 8 (800) 200-01-22; телефона доверия для молодежи - 8 (800) 555-22-20; на горячую линию всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ - 8 (800) 200-34-11; республиканскую горячую линию «Ярдэм янэшэ! Помощь рядом!» - 8 (800) 350-02-16; в круглосуточную кризисную помощь «Сердэш 129» - 8 (843) 279-55-80.

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