19 ноября в честь Дня ракетных войск и артиллерии казанцев ждет световое шоу. Фото: Денис Гордийко

Казанскую телебашню с 19 по 21 ноября украсит праздничная подсветка. В эти дни отметят значимые даты, сообщает Минцифра республики.

Так, 19 ноября в честь Дня ракетных войск и артиллерии жителей ждет световое шоу. Начнется оно с 18:00 и будет повторятся до полуночи каждый час - это будет имитация взлета ракеты.

А 20 ноября с 16:00 до 23:00 телебашня окраситься в зеленый цвет в знак поддержки ежегодной Всероссийской акции по восстановлению лесов "Сохраним лес".

Также 21 ноября в честь Всемирного дня телевидения на данном объекте для казанцев включат тематический сценарий архитектурно-художественной подсветки. Увидеть это можно будет с 16:00 до 23:00.

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