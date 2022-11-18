Гидрометцентр Татарстана предупредил о сильной метели на 19 ноября

Осадки прекратятся лишь в воскресенье. Фото: Евгения ГУСЕВА

Этой ночью, а также днем в субботу, 19 ноября, в республике и непосредственно в Казани местами ожидается сильный снегопад и метель с ухудшением видимости до 1 000 метров и менее, порывы ветра могут достигать скорости до 20 м/с (в Казани до 18 м/с). Кроме того, на дорогах образуются снежные заносы, гололед и гололедица, предупредили в Гидрометцентре Татарстана.

Также, согласно его прогнозам, температура воздуха ночью будет в пределах от -2 до -7 градусов, а днем – от 0 до -5 градусов. Что же касается воскресенья, 20 ноября, то в этот день ветер стихнет и существенных осадков уже не ожидается. Зато придет похолодание: ночью от -8 до -13 градусов (при прояснениях до -17), днем от -4 до -9 градусов.

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