В Казани снимать жилье оказалось дешевле, чем выплачивать ипотеку

В Казани также вдвое увеличилось количество объявлений долгосрочной аренды. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Казань заняла пятое место в рейтинге среди российских городов, где аренда жилья выгоднее ипотеки. Исследование об этом опубликовал портал недвижимости «Циан». При анализе учитывались средние цены на однокомнатные квартиры на вторичном рынке при условии покупки в ипотеку под 10,4%.

Так, оказалось, что в столице Татарстана средний ежемесячный платеж по ипотеке составляет 42,8 тысячи рублей, а аренда однокомнатной квартиры - 22,7 тысячи рублей. Разница составила 20,1 тысячи, что равняется 88%.

При этом Казань заняла первое место по приросту новых объявлений о долгосрочной аренды жилья. По сравнению с августом-сентябрем 2022 года, в октябре их количество выросло в два раза.

Напомним, ранее Минстрой республики рассказал о снижении продаж квартир в новостройках на 28% с лета 2022 года.

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