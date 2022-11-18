В Марий Эл выделили более 55 миллионов рублей на уход за инвалидами и пожилыми людьми

В Марий Эл социальные услуги на дому получают более 200 человек из пяти районов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Правительство Марий Эл выделило более 55 миллионов рублей на уход за инвалидами и пожилыми людьми. Соответствующее решение было принято в связи с расширением проекта по долговременному уходу за людьми, которые нуждаются в этом, сообщает пресс-служба главы республики.

Отметим, в данное время социальные услуги на дому в Марий Эл получают 210 человек из пяти районов, а 137 человек - в стационарах. В дальнейшем их количество планируют увеличить до 2 тысяч.

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