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НовостиОбщество18 ноября 2022 12:18

В Набережных Челнах рассказали, при каких условиях из трамваев исчезнут кондукторы

Для этого пассажиры должны чаще оплачивать проезд безналичным способом
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сэкономленные средства направят на улучшение качества пассажирских перевозок.

Сэкономленные средства направят на улучшение качества пассажирских перевозок.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гендиректор «Электротранспорта» Рашид Шамсутдинов на пресс-конференции рассказал при каких условиях из трамваев Набережных Челнов исчезнут кондукторы.

По его словам, половина пассажиров трамваев оплачивает проезд с помощью карт, а цель - достигнуть 80%. Если доля безналичной оплаты повысится, то увеличатся и шансы на обслуживание трамваев без кондуктора. Сэкономленные средства направят на улучшение качества пассажирских перевозок.

Ранее в Исполкоме Набережных Челнов рассказали, почему не все автобусы марки «ЛИАЗ» выходят на маршруты.

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