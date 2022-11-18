В Набережных Челнах рассказали, при каких условиях из трамваев исчезнут кондукторы

Сэкономленные средства направят на улучшение качества пассажирских перевозок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Гендиректор «Электротранспорта» Рашид Шамсутдинов на пресс-конференции рассказал при каких условиях из трамваев Набережных Челнов исчезнут кондукторы.

По его словам, половина пассажиров трамваев оплачивает проезд с помощью карт, а цель - достигнуть 80%. Если доля безналичной оплаты повысится, то увеличатся и шансы на обслуживание трамваев без кондуктора. Сэкономленные средства направят на улучшение качества пассажирских перевозок.

Ранее в Исполкоме Набережных Челнов рассказали, почему не все автобусы марки «ЛИАЗ» выходят на маршруты.

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