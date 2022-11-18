В Набережных Челнах рассказали, при каких условиях из трамваев исчезнут кондукторы

Сэкономленные средства направят на улучшение качества пассажирских перевозок.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Гендиректор «Электротранспорта» Рашид Шамсутдинов на пресс-конференции рассказал при каких условиях из трамваев Набережных Челнов исчезнут кондукторы.
По его словам, половина пассажиров трамваев оплачивает проезд с помощью карт, а цель - достигнуть 80%. Если доля безналичной оплаты повысится, то увеличатся и шансы на обслуживание трамваев без кондуктора. Сэкономленные средства направят на улучшение качества пассажирских перевозок.
Ранее в Исполкоме Набережных Челнов рассказали, почему не все автобусы марки «ЛИАЗ» выходят на маршруты.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram