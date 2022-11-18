В Набережных Челнах приступили к заливке катков и хоккейных кортов

В городе также провели косметический ремонт коробок под катки. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Набережных Челнах приступили к заливке катков. Так, в городе зимой будут функционировать 24 хоккейных корта и 38 катков. Покататься на коньках можно будет также на площади Азатлык, майдане, ипподроме и катке «Медео», сообщила на пресс-конференции руководитель управления по делам молодежи Набережных Челнов Лейсан Видинеева.

По ее словам, к этому дню в городе уже провели ревизию коньков для проката и косметический ремонт коробок. Саму заливку катков планируют завершить до 1 декабря.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram