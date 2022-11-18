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НовостиОбщество18 ноября 2022 13:27

Госсовет Татарстана попросит Михаила Мишустина урегулировать обращение с жидкими бытовыми отходами

Это связано с тем, что нет закона, который регламентировал бы тарифы и обязательства транспорта в работе с ЖБО
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В Татарстане 70% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией.

В Татарстане 70% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госсовет Татарстана попросит председателя Госдумы Вячеслава Володина и главу правительства России Михаила Мишустина урегулировать вопросы с жидкими бытовыми отходами (ЖБО). Это решение республиканские депутаты поддержали 18 ноября на 37-м заседании регионального парламента.

По словам инициаторов обращения, канализации, не подключенные к централизованной системе водоотведения, нигде в законном порядке не регламентируются. Также не решен вопрос тарифного регулирования и обязательств транспорта сливать отходы только на объектах очистки.

Отметим, что в городах Татарстана 70% жилищного фонда оборудовано централизованной канализацией, а в сельской местности этот показатель составляет всего 22%.

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