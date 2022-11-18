Госсовет Татарстана предложил потребовать с мобилизованных уплату алиментов

Для детей и нетрудоспособных родителей алименты могут быть одним из основных источников существования. Фото: Иван ВИСЛОВ

Госсовет Татарстана решил обратиться к председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением не приостанавливать взыскание алиментов с мобилизованных. Эту инициативу республиканские депутаты обсудили в 18 ноября на 37-м заседании регионального парламента.

Так, по федеральному закону «Об исполнительном производстве», если мужчина участвует в военных действиях в составе Вооруженных сил России, иных войск и воинских формирований, выполняет задачи в условиях чрезвычайного или военного положения, вооруженного конфликта, взыскание алиментов приостанавливается, пояснила председатель Комитета по социальной политике республики Светлана Захарова.

Но для многих детей и нетрудоспособных родителей алименты могут быть основным источником существования, поэтому, по словам Захаровой, этот вопрос требует незамедлительного решения.

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