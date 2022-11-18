В Татарстане за год увеличилось число случаев заболевания метапневмовирусом

Метапневмовирус вызывает заболевание верхних дыхательных путей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Татарстане увеличились случаи заболевания метапневмовирусом. С этой болезнью с начала 2022 года столкнулись 57 местных жителей, сообщила 18 ноября на пресс-конференции зам руководителя Роспотребнадзора республики Любовь Авдонина.

По словам Авдонины, данная болезнь вызывает заболевание верхних дыхательных путей. От остальных видов вируса он отличается тем, что чаще всего вызывает бронхит или бронхопневмонию. Чаще всего болеют им дети до трех лет.

Отметим, в 2021 году на территории Татарстана было зафиксировано лишь два случая данного заболевания. При обнаружении симптомов метапневмовируса необходимо оставаться дома и вызвать специалистов.

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