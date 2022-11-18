По данным Минздрава Татарстана, ситуация с COVID-19 в регионе стабильная

По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Татарстане стабильная и относительно спокойная, заявил журналистам замглавы Минздрава республики Владимир Жаворонков. По его словам, зараженные продолжают поступать в инфекционные госпитали, но тяжелых пациентов с каждым днем становится все меньше. А за минувшие сутки и вовсе были выписали 103 переболевших вирусом человека.

Жаворонков также рассказал о ходе вакцинации от коронавируса в регионе. С начала пандемии в медучреждения поступило 3,3 миллиона доз вакцины от COVID-19. Первым компонентом привились 93,6% местных жителей (более 2,8 миллиона человек).

По последним данным, коллективный иммунитет населения Татарстана к болезни составляет 3,9%.

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