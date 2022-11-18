За сутки в Татарстане выявили столько же больных COVID-19, сколько и выписали

Госпитализация в то же время потребовалась 19 зараженным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявили 103 новых случая COVID-19, госпитализировали 19 зараженных и выписали 103 переболевших вирусом человек. Такие цифры в пятницу, 18 ноября, сообщил федеральный оперштаб по борьбе с болезнью.

Отметим, что с начала пандемии коронавирус в республике подтвердился у 189 527 человек, 186 538 из которых выздоровели, а 2 006 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к COVID-19 составляет 3,9%.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram