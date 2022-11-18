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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:23

В Набережных Челнах запретили переводить деньги за проезд на общественном транспорте на карты водителей

Соответствующее объявление разместят в салонах автобусов, трамваев и троллейбусов
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Ответственность за нарушения правила понесут обе стороны.

Ответственность за нарушения правила понесут обе стороны.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Набережных Челнов запретили переводить плату за проезд в общественном транспорте на банковские карты водителей. Соответствующее объявление разместят в салонах, заявил журналистам директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

По его словам, ответственность за нарушение правила понесут обе стороны. До сих пор же, несмотря на все предупреждения, выявлялись случаи оплаты проезда «вне классы», за которыми следовали жалобы самих пассажиров.

В данное время в автобусах начали размещать специальные вывески с QR-кодами, а также устанавливать терминалы на поручнях. Это поможет горожанам самостоятельно оплачивать проезд.

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