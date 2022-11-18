Опыт АК «ВИТЯЗЬ-АЭРО»: почему жизнь на Камчатке невозможна без перелетов

Вертолетная авиакомпания «ВИТЯЗЬ-АЭРО» — одна из крупнейших на Дальнем Востоке. Парк воздушных судов составляет 23 вертолета, среди которых есть Ми-2, пассажирские и транспортные Ми-8 различных модификаций. Компания перевозит более 48 тысяч пассажиров в год и, по данным Росавиации, стабильно удерживает 32-е место среди сотни эксплуатантов Российской Федерации по пассажирообороту (70 % вертолетных перевозок в Камчатском крае), а также является одним из крупнейших налогоплательщиков региона.

«ВИТЯЗЬ-АЭРО» выполняет субсидированные полеты в более чем 15 населенных пунктов края — обойтись без авиаперелетов жители региона не могут: добраться в отдаленные места на машине и другом транспорте невозможно.

Авиакомпания «ВИТЯЗЬ-АЭРО» основана в 2009 году и более 10 лет является одним из крупнейших гражданских эксплуатантов вертолетной техники на Камчатке. Впрочем, сфера перевозок — не единственная, где вертолеты занимают важное место. «ВИТЯЗЬ-АЭРО» осуществляет широкий профиль авиационных работ, включая аэрофото- и видеосъёмку, тушение лесных пожаров, авиапатрулирование, поисково-спасательные операции, полеты с внешней подвеской и строительно-монтажные работы, работы в горной местности, полеты на морские суда в открытом море и т. д.). Разбираемся, как работа «ВИТЯЗЬ-АЭРО» и других вертолетных организаций влияет на жизнь региона.

ТРАНСПОРТ ДЛЯ МЕСТНЫХ: ВЕРТОЛЕТЫ ВМЕСТО АВТОБУСОВ

Долина гейзеров, Курильское озеро, вершины вулканов, отдаленные участки природных парков — на Камчатке множество мест, добраться до которых можно только по воздуху. Центры туристического притяжения обслуживают несколько вертолетных компаний, а вот некоторые отдаленные поселки — только «ВИТЯЗЬ-АЭРО». Например, пользоваться услугами компании нужно, чтобы добраться в поселок Лесной в Тигильском районе или в село Седанка. Дело в том, что маршруты между населенными пунктами зачастую пролегают по горным массивам — такой непростой путь преодолеть наземным транспортом невозможно, отсюда и отсутствие автомобильных дорог. Более того, в течение многих лет «Витязи» выполняли рейсы даже в Северо-Курильск.

Власти Камчатского края субсидируют местные авиаперевозки, однако стоимость рейсов для пассажиров по-прежнему остается высокой. Например, чтобы добраться из Козыревска до Оссоры, за взрослого нужно заплатить не меньше 10 тысяч рублей. Несмотря на стоимость, есть очереди: вертолеты вмещают до 24 человек, спрос превышает предложение, особенно в период отпусков. «ВИТЯЗЬ-АЭРО» планирует приобрести три легкомоторных самолета, которые будут совершать новые рейсы. По словам генерального директора Виктора Сиротина, сейчас компания очень ждет выпуск нового самолета «Байкал». Транспорт сможет преодолевать до 1500 километров. Развитие легкомоторной авиации в крае поможет снизить стоимость билетов, повысить мобильность граждан, сделает жизнь людей в отдаленных поселках комфортней.

Сейчас на Камчатке для развития малой авиации и реализации туристической инфраструктуры требуются вложения и региональных властей, и инвесторов. Только тогда путешественникам и жителям будет проще добираться до места назначения.

«ВИТЯЗЬ-АЭРО»: ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ НА ВЕРТОЛЕТАХ

«ВИТЯЗЬ-АЭРО» занимается пассажирскими и грузовыми перевозками, включая внутренние субсидируемые направления по территории Камчатского края. Но есть и другие обязанности. Например, вертолеты «ВИТЯЗЬ-АЭРО» доставляют грузы по побережью Камчатского края и в акваторию Охотского и Берингова морей, на рыболовецкие суда Тихого океана, обеспечивают геологические партии и экспедиции вулканологов снабжением и не только. Рыбопромышленные предприятия ежегодно пользуются услугами авиакомпании, доставляя персонал к месту вылова и переработки водных биоресурсов.

Также специалисты компании всегда находятся на связи со службами МЧС — в любой момент они готовы задействовать свои ресурсы для сохранения жизни людей. Кроме того, постоянным заказчиком услуг авиакомпании «ВИТЯЗЬ-АЭРО» является и крупный бизнес, работающий в регионе.

А ЧТО ДАЛЬШЕ?

Сегодня часто возникает вопрос относительно перспектив развития транспортной логистической отрасли в стране. Вместе с тем «ВИТЯЗЬ-АЭРО» с оптимизмом смотрит в будущее. Компания построила собственный современный аэровокзал и всю сопутствующую инфраструктуру, которая включает в себя зал ожидания, кафе, зону досмотра и регистрации, зал ожидания для пассажиров VIP-класса.

В рамках развития туристического потенциала Камчатки «ВИТЯЗЬ-АЭРО» приступила к разработке и реализации новых туристических маршрутов с созданием точек притяжения и обустройством в этих местах необходимой инфраструктуры. Проект под рабочим названием «3 огненных кольца Камчатки» заключается в создании вертолетных маршрутов по совершенно диким и недоступным местам полуострова и строительстве «экоотелей» с использованием ВИЭ для минимального негативного влияния на уникальную природу Камчатки.

С одной стороны, санкции не повлияли на компанию: вертолеты и их комплектующие у «ВИТЯЗЬ-АЭРО» отечественные. Обслуживание, плановый ремонт и закупка новой техники выполняется в строгом соответствии с графиком. С другой стороны, сложности с выездным туризмом обеспечивают стабильный рост турпотока и интерес к вертолетным маршрутам.

К слову, запущенный в этом году новый маршрут к вулкану Плоский Толбачик быстро стал хитом среди гостей региона и местных жителей: раньше поездка к одной из наиболее ярких туристических локаций занимала не менее 5 дней. Теперь же весь набор впечатлений туристы могут получить в течение одного дня по схожей стоимости — от 55 тысяч рублей за человека.