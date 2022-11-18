Новую трамвайную ветку в Набережных Челнах построят в два этапа

На данный момент решается вопрос с финансированием проекта. Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Новая трамвайная ветка в Набережных Челнах, которая должна связать Замелекесье и поселок ГЭС, будет построена в две фазы. Первый этап пройдет с поворота Набережночелнинского проспекта до Сармановского тракта по проспекту Фоменко до кольца первой автодороги и составит около 10,2 километра в обе стороны. О втором же известно пока лишь то, что протяженность дороги там будет более трех километров.

- В Замекесье будет проживать до 60 тысяч жителей, нужно обеспечение доступного транспорта, трамвай отвечает всем требованиям, - отметил в ходе совещания первый замруководителя Исполкома города Илья Зуев.

По его словам, на данный момент решается вопрос с финансированием проекта.

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