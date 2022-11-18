Власти Набережных Челнах решили закупить новую партию автобусов

На данный момент местные власти определяются с моделью транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Набережных Челнах готовятся закупить новую партию автобусов отечественного производства. По словам первого замруководителя Исполкома города Ильи Зуева, осталось определить модель транспорта и рассмотреть все приоритетные варианты его приобретения.

Средства на покупку автобусов должны быть выделены из бюджета татарстанского автограда.

Отметим, что на автобусах «ЛИАЗ», которые курсируют по городу в данный момент, установлены импортные комплектующие и запчасти. В связи с санкциями возникают сложности в их замене.

Дело в том, что на «ЛИАЗах», которые сейчас курсируют по городу, установлены импортные комплектующие и запчасти. В связи с санкциями возникают сложности в их замене.

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