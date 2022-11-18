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НовостиОбщество18 ноября 2022 9:03

Фарид Мухаметшин пропустил заседание Госсовета Татарстана из-за болезни

Он поручил провести собрание своему заместителю Юрию Камалтынову
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сообщается, что Фарид Мухаметшин простудился. Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Сообщается, что Фарид Мухаметшин простудился. Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не смог присутствовать на заседании регионального парламента 18 ноября из-за болезни. Об этом в начале собрания сообщил его заместитель Юрий Камалтынов.

Отсутствие Мухаметшина Камалтынов объяснил простудным заболеванием.

Напомним, в пятницу проходит 37 заседание Государственного Совета республики. На нем депутаты обсудят ряд важных вопросов, в том числе о принятии регионального бюджета на 2023-2025 годы.

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