Фарид Мухаметшин пропустил заседание Госсовета Татарстана из-за болезни

Сообщается, что Фарид Мухаметшин простудился. Фото: пресс-служба Госсовета Татарстана

Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин не смог присутствовать на заседании регионального парламента 18 ноября из-за болезни. Об этом в начале собрания сообщил его заместитель Юрий Камалтынов.

Отсутствие Мухаметшина Камалтынов объяснил простудным заболеванием.

Напомним, в пятницу проходит 37 заседание Государственного Совета республики. На нем депутаты обсудят ряд важных вопросов, в том числе о принятии регионального бюджета на 2023-2025 годы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram