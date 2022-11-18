Жители Чувашии начали становиться жертвами псевдо-продавцов и лже-арендодателей новогодних товаров

Сотрудники полиции рекомендуют переводить деньги только проверенным продавцам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В четверг, 17 ноября, в полицию Чебоксар обратилась 29-летняя женщина. Она рассказала, что нашла в соцсетях объявление о продаже новогодних елок по привлекательной цене. Потерпевшая перевела продавцу около 54 тысяч рублей за товар, который нужно было забрать с одного из рынков Москвы. Вот только там заявили, что никаких заказов не принимали.

В этот же день о мошенничестве заявил 37-летний горожанин, который хотел снять домик в Великом Устюге и перевел «арендодателю» более семи тысяч рублей. Позже выяснилось, что он также наткнулся на афериста.

По всем инцидентам проводится проверка, сообщает пресс-служба МВД Чувашии.

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