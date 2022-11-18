Жителя Татарстана за содействие террористам приговорили к 9 годам заключения

Во время задержания при мужчине были обнаружены изобличающие его документы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

26-летнего жителя Татарстана Центральный окружной военный суд в Самаре признал виновным по уголовной статье «Содействие террористической деятельности». Мужчину приговорили к 9 годам лишения свободы, сообщает ФСБ по республике.

- При этом он проведет 3,5 года в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, - также отметили в силовой структуре.

Было доказано, что осужденный переводил деньги на нужды боевиков Катиба Таухид валь-Джихад*, которые осуществляли свою террористическую деятельность на территории Сирии. Мужчину вычислили и задержали. Во время обыска при нем были обнаружены и изъяты средства коммуникаций, а также платежные инструменты.

*запрещенное в России международное террористическое сообщество

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