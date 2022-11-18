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НовостиОбщество18 ноября 2022 8:09

Максим Рогожкин освобожден от должности замглавы Минземимущества Татарстана

Он ушел с поста по собственному желанию
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Рогожкин находился на этом посту более года. Фото: mzio.tatarstan.ru

Рогожкин находился на этом посту более года. Фото: mzio.tatarstan.ru

С 18 октября от должности заместителя министра земельных и имущественных отношений Татарстана освобожден Максим Рогожкин. Он ушел с поста по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Отметим, этот пост Рогожкин находился более года - с 11 октября 2021 года. До того назначения он был начальником отдела управления государственным имуществом Управления экономики, финансов и распоряжения государственным имуществом Аппарата Кабмина региона.

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